Mulher viraliza ao colocar faixa de divorciada em seu carro

A professora Daiana Francisca de Almeida Santos que relatou ter passado por um relacionamento abusivo por 12 anos agora se sente mais livre e feliz, o caso aconteceu em Luziânia, cidade que fica ao entorno do Distrito Federal, a professora disse que só conseguiu a certidão um ano após ter da entrada com pedido no cartório.

“Me libertei. Fiz essa faixa para comemorar depois de tanto tempo, depois de ter passado por tanta coisa em um relacionamento abusivo”, disse.

Na cidade muitas pessoas estavam criticando o ato da professora, então ela decidiu colocar a foto em suas redes sociais e explicar o motivo de tanta felicidade.