Transexual é morta a tiros após ser chamada por motorista em rua; vídeo

Câmera de segurança registrou vítima sendo baleada. Segundo testemunhas, atirador realizou os disparos logo após chamar a vítima, sem nenhuma conversa prévia. O suspeito fugiu do local do crime, foi localizado pela polícia e morreu após entrar em confronto com os militares

Uma transexual de 26 anos foi morta a tiros em Londrina na noite de quarta-feira (30). O crime, que aconteceu na Rua Cabo Verde, esquina com a Avenida Leste Oeste, foi registrado por imagens de segurança em uma câmera.

O suspeito fugiu do local, foi perseguido pela polícia e morreu após uma troca de disparos.

Conforme o registro divulgado pela Polícia Militar, uma caminhonete para na via e chama a vítima que está do outro lado da rua. Ela é atingida por disparos quando chega perto do veículo. Depois disso, o motorista foge.

Mesmo ferida, a transexual corre para pedir ajuda.

Segundo o relato de testemunhas a Polícia Militar, o atirador realizou os disparos logo após chamar a vítima, sem nenhuma conversa prévia.

Meio Norte