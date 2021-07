Jovem é arrastado para fora de casa e executado a tiros e facadas

A motivação do crime ainda não foi esclarecida, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Gideão tinha dois filhos e a esposa está grávida

O jovem de 24 anos identificado apenas como Gideão, foi assassinado durante a noite de (1 julho) por três homens que invadiram a casa da sogra do rapas, segundo populares o jovem tinha comentado que estava com medo por isso teria ido passar a noite na casa da sogra, ele estava com sua esposa que está gravida e seus dois filhos, durante a noite os homens invadiram a residência e Gideão foi arrastado para fora de casa pelos homens que mataram com tiros e facadas o jovem.

A polícia investiga o casa que ainda não se sabe o motivo que teria levado os homens a matarem Gdeão.