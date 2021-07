Judoca de Parauapebas é classificado para Paralimpíada de Tóquio

O jovem Thiego Marques de 22 anos que estava participando de uma maratona de 42 dias entre os países de Azerbaijão e Inglaterra foi classificado para as paraolimpíadas de Tóquio

na cidade de Baku, no Azerbaijão, onde ele ficou em 7ª posição no ranking, Warwick, na Inglaterra, o atleta, que é da Associação Esportiva e Paradesportiva do Sul e Sudeste do Pará (Aepa), terminou como o 5° colocado, ao fim das competições o atleta acumulou 433 pontos, garantindo uma das 10 vagas disponíveis para sua categoria. Agora Thiego pega pesado nos treinos e realiza os últimos exames entes da olimpíada.

O jovem que dá bastante orgulho a sua cidade, iniciou sua carreira em 2011 na escolinha esportiva da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel). No início, ele participava de competições escolares, mas devido aos seus resultados positivos, logo foi para a Seleção Brasileira de Jovens e depois para a Seleção Principal. Um dos grandes responsáveis pela descoberta do talento de Thiego é o professor Antônio Sérgio Oliveira que tem preparado o judoca para as competições até hoje.

Atualmente, o atleta integra a Seleção Brasileira Paralímpica e vem representando o Brasil em grandes campeonatos mundiais – nos Estados Unidos, participou do Mundial de Jovens; no Peru, ele esteve nos Jogos Parapan-Americanos de Lima. No Uzbequistão, deixou sua marca na Copa do Mundo da Federação Internacional de Esportes para Cegos de Judô Paralímpico (IBSA) e ainda participou do Judô Américas Championship, considerado o maior torneio pan-americano da modalidade, realizado no Canadá.

