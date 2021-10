mulheres fazem “casinha” para amantes de maridos

Amantes são enganadas para receberem punições de mulheres traídas.

Uma traição quase sempre não acaba bem, principalmente quando a pessoa enganada descobre. Nas redes sociais encontramos as historias mais diversas sobre essas situações.

Um vídeo que está sendo compartilhado mostra o “desfecho“ de uma situação. Duas mulheres supostamente fazem ”casinha” para as amantes de seus respectivos maridos.

Mesmo sem saber onde o caso ocorreu, o vídeo vem sendo bastante compartilhado.

As primeiras informações são que duas amigas descobriram que foram traídas pelo amado e após localizarem as supostas amantes, tentaram surpreende-las com uma espécie de ”casinha”, para puni-las.

As imagens mostram o momento em que as duas amantes estão em uma casa de madeira com algumas pessoas ao redor. As traidoras passam por uma espécie de ”tribunal”, ao serem interrogadas pelas mulheres.

”Por que tu vai apanhar?”, pergunta uma das mulheres para a primeira amante, que então responde: ”Porque eu fiz safadeza!”.

E as agressões começam. Uma das amantes recebe chutes, socos e tapas, além de ofensas. Uma ripa de madeira é usada para bater na amante.

Depois, se inicia a agressão contra a segunda amante. Ao ser interrogada com a mesma pergunta pela outra mulher, ela responde: ”Porque eu fiquei com homem casado, o Graxa e o Orelha”, disse a amante. A esposa revoltada responde: ”Tu ficou com os dois, né?”.

Mesmo chorando bastante, ela é alvo das agressões. A mulher apanha com a ripa de madeira e leva socos na cara, pedindo desculpas da mulher.

”Tu chorava assim quando tava com o meu marido”?, perguntava a esposa batendo na amante com muita raiva.

Por: Dol