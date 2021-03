Músico de Parauapebas fala como tem enfrentado período de pandemia e decretos

Não tem sido tempos fáceis nessa época de pandemia porem algumas pessoas estão sentindo muito mais prejudicadas que outras, algumas áreas estão sendo muito mais afetadas que outras, e como ficam esses profissionais nesse período de instabilidade do comercio, hora diz para fechar hora diz para reabrir.

Em conversa com interprete Jairo Uéno que ganha a vida tocando e cantando nas noites de Parauapebas a mais de dez anos ele mostrou preocupação pois o cenário hoje não está sendo muito bom devido os vários decretos proibindo festas e shows para evitar aglomerações e prevenir o avanço do COVID-19.

O cantor interprete nos contou que assim que o COVID chegou ao país e as restrições e decretos começaram a entrar em vigor ele e sua família passaram por momentos muito difíceis, ouve muita dificuldade em pagar as contas pois o seu trabalho tinha sido muito afetado, contou ainda que só este ano que o mesmo conseguiu pagar a escola dos filhos que não conseguia desde o ano passado, e agora que pensava que tudo começaria a voltar ao normal vem mais um decreto.

Durante a pandemia minha esposa e eu fizemos um empréstimo através do Banco do Povo e montamos uma loja virtual chamada LAPOH, onde trabalhamos com venda de sapato, bolsa, óculos e outros acessórios femininos, tudo com entrega delivery e em breve teremos nossa loja física.

A minha preocupação maior é que além de mim tem muitos outros colegas que que atuam na mesma área que eu atuo e ainda estão passando por momentos de dificuldade, e não sabem como vão fazer para sair dessa eu pelo menos me reinventei e hoje não dependo só da música para sobreviver, e eles?, “fala Uéno”.

Géssica portácio/ Evan Lopes