Natal Sem Fome: Trem repleto de alimentos realiza jornada de doações em municípios do Pará e do Maranhão

Um trem repleto de cestas de alimentos está percorrendo a Estrada de Ferro Carajás de São Luís (MA) até Canaã dos Carajás (PA), tendo como objetivo contribuir para que milhares de pessoas de 93 comunidades tenham comida em seus lares neste Natal. Ao todo, 10 mil famílias serão beneficiadas em 25 municípios, sendo 4 no Pará (Marabá, Bom Jesus do Tocantins, Parauapebas e Canaã dos Carajás) e 21 no Maranhão. A ação faz parte da “Rede Voluntária Vale no Natal Sem Fome 2020”, campanha abraçada pela empresa, por meio da Rede Voluntária Vale, que contou com parceria operacional da DellaVolpe. As entregas no Pará foram realizadas nos dias 16 e 17 de dezembro, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança.

As cestas de alimentos já estão trazendo mais alegria neste fim de ano para muitas famílias. A missionária da Pastoral da Criança em Parauapebas, Dione Pinto Amorim, recebe com alegria as doações que atenderão centenas de famílias no município. “Essa ação é muito importante e chegou em boa hora, principalmente porque estamos passando por um momento delicado por conta da pandemia. A maioria das famílias assistidas pela Pastoral é de baixa renda, são pobres. E estamos muito gratos pela solidariedade e pelas doações que vão chegar até as nossas famílias e vão suprir a necessidade da maioria delas”, comenta.

Para que a ação fosse possível, uma grande mobilização logística foi realizada, com a formação de um trem de passageiros composto por quatro vagões exclusivos para esta finalidade, além de caminhões e ônibus que ajudaram a entregar os alimentos a comunidades distantes. A Supervisora do Trem de Passageiros da EFC, Ivoneide Aquino, destacou a importância do voluntariado e o sentimento de cidadania ao realizar este tipo de gesto. “Ficamos felizes em disponibilizar este ativo social, que já beneficia milhares de passageiros diariamente, em mais um projeto com um fim tão bonito que é garantir alimento a famílias carentes neste Natal. Poder contribuir e ver tantas pessoas imbuídas do sentimento de fraternidade ajudando voluntariamente, nos enche de orgulho”, disse.

Estrada de Ferro Vitórias-Minas (EFVM)

A EFVM também fez parte desta grande ação de solidariedade. Instituições sociais em 27 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo receberam os alimentos arrecadados. Ao todo, 10,3 mil cestas com alimentos foram entregues nos dois estados, totalizando aproximadamente 100 toneladas de produtos.

Campanha em números

. A cada R$1,00 doado por voluntários, a Vale doou R$10,00. Ao chegar a R$100 mil, a Vale aportou R$1 milhão;

. Esse valor foi arrecadado em apenas duas semanas;

. As doações arrecadadas garantiram a entrega de 1,1 milhão de refeições, que estão sendo distribuídas nesta semana (de 14 a 18/12);

. 10 mil cestas de alimentos serão entregues a comunidades ao longo da EFC.

. Apoio logístico com trem, caminhões e ônibus próprios e de empresas parcerias;

. 25 municípios (21 maranhenses e 4 paraenses) e 93 comunidades beneficiadas;

. Links com mais infos: https://www.natalsemfome.org.br/ e https://redevoluntariavale.com.br/.

Sobre o Natal Sem Fome

Criada em 1994 por Herbert de Souza, o Betinho, a Campanha Natal Sem Fome é considerada uma das maiores mobilizações solidárias da sociedade civil e já arrecadou mais de 32 milhões de kg alimentos para 20 milhões de pessoas em todo o país. A expectativa para este ano é arrecadar mais de 10 milhões de reais para o combate à fome, com ativações em todo o país até meados de dezembro. Para fazer doações, acesse https://www.natalsemfome.org.br/.

Sobre a Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano. Desde sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas. Após dez anos sem ser realizada, a campanha voltou em 2017 e, em 2020, ganhou força total para ajudar os agora dezenas de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal. Mais informações em: acaodacidadania.org.br.

Sobre Rede Voluntária Vale

Lançada em abril de 2020, a plataforma digital Rede Voluntária Vale foi criada com o objetivo de potencializar ações sociais do voluntariado da Vale, criado há 16 anos e que mobiliza ações de empregados, de seus familiares e de quaisquer pessoas dispostas a fazer a diferença na vida de outra pessoa. Mais informações em www.redevoluntariavale.com.br.

vale.com