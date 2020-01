Oficinas de carnaval encantam os participantes

As oficinas de carnaval estão a todo vapor. As aulas vão até a próxima sexta-feira, (31), a partir das 18h no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), no bairro Cidade Nova. Os participantes estão amando as técnicas que aprendem do samba, gafieira e da percussão.

“A gente que gosta dessa cultura de carnaval e até samba um pouco, mas não custa nada pegar umas aulinhas e arrasar no carnaval que tá chegando com muito samba no pé”, diz animada a Íris Licar.

“Eu achei ótima iniciativa porque a maioria da população não tem acesso fácil a esse tipo de curso. Eu nunca dancei esse estilo e já estou conseguindo dar uns passos na gafieira”, relata Drielly Moreira.

Outra oficina que está fazendo sucesso é a de percussão. Muitos integrantes de escolas de samba da cidade aproveitam para aprimorar o conhecimento. “Pra gente tá sendo de suma importância essa troca de experiência, muito importante mesmo. E depois vamos colocar na avenida e quem vai ganhar é o público”, afirma Ismael Pinheiro, da escola de samba Arrastão Pai D’égua de Parauapebas.

“É uma delícia, eu adorei a iniciativa da prefeitura. Tá sendo uma experiência maravilhosa”, conclui a professora, Mel Silva.

A oficina de Samba no Pé é ministrada por Dayana Pires, passista da escola Grande Rio, do Rio de Janeiro. Também da mesma agremiação, veio o Mestre Formigão para conduzir as aulas de Percussão. Já a Gafieira fica por conta da dupla Tessy Ferreira e Fábio Brito, aqui de Parauapebas.

Texto: Anne Costa / Fotos: Felipe Borges

