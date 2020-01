Revitalização da Feira do Produtor vai gerar mais comodidade

Iniciada em dezembro de 2019, a reforma da Feira do Produtor está em ritmo acelerado e vai resultar em um espaço mais amplo, organizado e com mais comodidade para feirantes e clientes que gostam de comprar produtos frescos e com bom preço.

“Essa reforma é importante pra nós. Tava precisando mesmo tirar aquela primeira rampa de acesso ao segundo piso, ela atrapalhava muito” disse, o feirante Maneol dos Santos. “Acredito que depois dessa reforma vamos ter um local muito mais organizado para trabalhar e atender nossos clientes”, destacou a feirante Maria Fernandes.

Durante a reforma, os feirantes comercializam seus produtores na área externa da feira. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb), disponibilizou barracas, estrutura de hidráulica e energia para que os feirantes não ficassem prejudicados em suas vendas.

Segundo o secretário de Obras, Wanterlor Bandeira, a obra deve ser entregue em junho deste ano, “será uma nova feira, com nova estrutura, novos boxes, novos espaços para cada ramo de atividade”. Os clientes encontram na Feira do Produtor legumes, frutas, carnes, frutos do mar, artigos de decoração, polpas de frutas, castanha-do-pará, entre outros produtos.

Texto: Karine Gomes / Fotos: Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP