Governo do Estado entrega frota de veículos para atender escolas do interior do Pará

O Governo do Estado do Pará entregou, na manhã desta segunda-feira (27), a frota de veículos que dará suporte às Unidades Regionais de Educação (UREs) no interior do Pará. Ao todo, 20 caminhonetes serão destinadas aos municípios das regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Oeste e Marajó. “Em um Estado com as nossas dimensões é fundamental descentralizar a gestão da educação para ter diálogo com cada escola, com cada gestor, com os alunos e professores, por isso o fortalecimento nas unidades regionais é determinante para poder construir educação de qualidade”, ressaltou o governador Helder Barbalho durante a cerimônia de entrega dos veículos que ocorreu no Palácio do Governo, em Belém.

Vinculadas à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), as UREs são administradas por um gestor e equipe técnica. Cada URE é responsável por um conjunto de escolas dos municípios de sua jurisdição e os gestores têm como missão fortalecer a educação do Pará, em âmbito regional, com foco na melhoria dos resultados educacionais.

Lázaro Borges, gestor da URE de Xinguara, um dos municípios que recebeu o novo carro, falou que sem veículo “fica praticamente, impossível realizar o trabalho na região por conta do longo deslocamento entre as cidades”. “Agora, no período chuvoso é mais difícil ainda. O carro que temos hoje é antigo e compromete nosso deslocamento. O apoio com novos carros é fundamental para o nosso trabalho na Ure”, finalizou

Além de facilitar o deslocamento dos gestores e o melhor acompanhamento das escolas, os veículos serão utilizados nas atividades pedagógicas que requeiram esse suporte. Entre os municípios-sede das UREs estão: Santa Izabel, Castanhal, Mãe do Rio, Abaetetuba, Bragança, Cametá, Marabá, Santarém, Monte Alegre, Óbidos, Maracanã, Altamira, Itaituba, Breves, Capanema, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Capitão Poço, Parauapebas e Xinguara.

Segundo a secretária de Estado de educação, Leila Freire, mais veículos serão entregues em breve.“É preciso fazer um desenho para o funcionamento das unidades regionais que permita que cada unidade regional possa visitar unidades de ensino. Para tal, é preciso viabilizar o deslocamento dos técnicos e gestores. Essa nova frota vai propiciar que a nossa equipe esteja presente em cada unidade de ensino”, concluiu.

Fonte: www.agenciapara.com.br/Com informações da Seduc