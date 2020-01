Divulgada a lista dos aprovados do processo seletivo para cursos do Senai

Confira a lista dos aprovados nos cursos oferecidos pelo Senai em parceria com a Prefeitura de Parauapebas para soldador, eletricista e mecânico. As provas do processo seletivo foram aplicadas no último domingo (26).

Em geral, os aprovados são trabalhadores que buscam se qualificar para conquistarem uma vaga no mercado de trabalho e que realizaram as inscrições no Sine na semana passada.

Os cursos são gratuitos com carga horária de 160 horas e as aulas já iniciam na próxima segunda-feira, 3, de fevereiro.

Fotos: Lucas Dias / Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP