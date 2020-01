Volta às aulas 2020: alunos são recepcionados com diversas atividades lúdicas e educativas

As atividades educacionais da rede municipal de ensino de Parauapebas tiveram início nesta segunda-feira, 27. Os mais de 45 mil alunos matriculados no ensino fundamental das escolas municipais estão sendo recepcionados com diversas atividades lúdicas e educativas.

Na unidade educacional Nelson Mandela, no bairro Tropical, a equipe do Grupamento Comunitário Escolar (GCE), da Guarda Municipal; o secretário de Educação, Luiz Vieira, e toda a equipe de educadores da instituição fizeram questão de dar as boas-vindas aos estudantes logo no portão da escola.

Os alunos e pais aprovaram a iniciativa. É o caso de Edilene dos Santos, mãe do pequeno Erick Renan dos Santos, estudante do 4º ano. “Eu sempre me preocupo em trazer meu filho todos os dias para a escola, e o primeiro dia também é muito importante. É aqui que o futuro deles é construído”, afirma Edilene, para quem foi uma surpresa ser “recebida por tanta gente, e com música”.

Segundo o secretário de Educação, Luiz Vieira, durante o período de férias dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) trabalhou com afinco para que tudo estivesse pronto para o início das atividades. “A nossa equipe foi bastante eficiente, até o transporte escolar foi revisado e está prontinho para atender”, afirma o gestor.

Ainda segundo o secretário, em 2019 o governo municipal fez grandes investimentos na educação, como reformas, construções e teve muitas conquistas. “Foi um ano de muitas conquistas: merenda escolar premiada, alunos campeões em olimpíadas, handebol. Então, nós estamos muito motivados e em 2020 queremos muito mais”.

OPERAÇÃO VOLTAS ÀS AULAS

O GCE, formado pelo Grupo de Monitoramento Escolar (GME) e Grupo de Ronda Escolar (GRE), está presente nas escolas municipais desde 2017, com ações de prevenção, orientação e combate a violência. Em 2020, a operação volta às aulas será desenvolvida na comunidade escolar com o tema “Por uma Cultura de Paz”.

“Este ano, nós vamos enfatizar a cultura de paz nas escolas por meio de atividades como recepção da comunidade escolar, com distribuição de folders com dicas de segurança; e palestras”, afirma o Valterlan Silva, inspetor da Guarda Municipal.

CRECHES

As aulas para os estudantes com idade de creche serão retomadas na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro.

Texto: Messania Cardoso / Fotos: Anderson Souza/Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP