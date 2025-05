Ônibus pega fogo e assusta passageiros em Belém

Um ônibus que fazia a linha UFPA–Cidade Nova 6 pegou fogo na manhã desta terça-feira (7), em Belém. Não houve registro de feridos.

O incidente ocorreu em frente a um posto de combustíveis, no sentido de ida para Icoaraci, e assustou passageiros e motoristas que passavam pelo local.

As chamas começaram a sair rapidamente pela porta dianteira e pelas janelas do veículo, que já estava parado.

Em poucos minutos, o fogo se espalhou e uma densa coluna de fumaça preta tomou conta da avenida, podendo ser vista de longe.

O sindicato, por sua vez, afirmou que o veículo estava com a manutenção preventiva em dia e que as causas do incêndio serão investigadas após a perícia. Ainda segundo o Setransbel, a operação da linha foi mantida após a substituição do ônibus.