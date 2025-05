Marabá: Homem é morto a facadas em praça

Polícia Civil investiga o assassinato de Antônio, encontrado morto na madrugada da última quarta-feira (7) na Praça da Criança, em Marabá. Segundo o delegado Vinícius, da Delegacia de Homicídios, a principal suspeita do crime é a própria companheira da vítima, que já está sob custódia policial.

O casal teria iniciado uma discussão na comunidade da Vila Balão, na zona rural do município, enquanto consumia bebida alcoólica. Durante o desentendimento, a mulher teria desferido um golpe de facão no pé de Antônio. Após o ocorrido, ambos decidiram se deslocar até a cidade em busca de atendimento médico, mas antes passaram a noite ingerindo bebida alcoólica em um bar no bairro Coca-Cola.

A principal linha de investigação aponta para a autoria da companheira da vítima. Questionada, ela ainda não prestou depoimento.