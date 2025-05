Paysandu mantém confiança para o segundo Re-Pa da final, apesar da derrota: “Está 100% em aberto”, diz Luizinho Lopes

Mesmo com a derrota por 3 a 2 no primeiro clássico da final do Campeonato Paraense 2025, o Paysandu mantém viva a esperança de conquistar o título estadual diante do rival Remo. O técnico Luizinho Lopes demonstrou confiança na coletiva pós-jogo e garantiu que a decisão está longe de ser definida. O segundo e decisivo confronto será no próximo domingo (11), às 17h, novamente no Estádio Mangueirão, em Belém.

Apesar do resultado negativo, Luizinho valorizou a postura ofensiva da equipe e lamentou o que considerou um placar injusto. “Tomamos gols com facilidade. No momento em que eles marcaram, tínhamos sete finalizações e eles apenas duas. Ao final, foram 18 chances nossas. Eles foram eficazes, claro. Mas tivemos superação, buscamos o placar e fizemos dois gols. Criamos volume até o fim, mas o empate não veio”, analisou.

Com o resultado, o Paysandu precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para levantar a taça sem necessidade de pênaltis. Uma vitória simples leva a decisão para as cobranças da marca da cal, enquanto o empate garante o título ao Remo.

“O que vale é domingo, e vamos lutar até o último minuto para sair com esse troféu. Está 100% em aberto. Não vamos parar por aqui”, garantiu Luizinho, demonstrando total confiança na reação bicolor.

Preocupações físicas e reforços retornando

A parte física do elenco, no entanto, ainda é uma das principais preocupações da comissão técnica. O meia-atacante Rossi, um dos destaques técnicos do time, voltou a sentir dores no joelho e teve que ser substituído durante a partida, mesmo fazendo uma boa exibição.

“Rossi é muito técnico, muito vistoso. Não à toa fez quase toda a carreira na Série A. Ele merece atenção, assim como outros atletas. O Ramon, por exemplo, precisava de 15 dias e voltou com 8. Vilela também, Rossi também. Todos voltaram antes do tempo”, explicou o treinador, destacando a entrega dos jogadores para estarem à disposição na reta final da competição.

Apesar dos desafios, Luizinho Lopes assegura que o Paysandu entrará em campo com força máxima para buscar o bicampeonato estadual, confiando na qualidade do elenco e na superação dentro das quatro linhas.

Informações por Roma News

Foto Por Paysandu