Polícia Civil desmonta esquema de tráfico em Parauapebas e prende dois suspeitos com armas e drogas

Em mais uma ofensiva contra o crime organizado em Parauapebas, a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da 20ª Seccional Urbana, deflagrou na última quarta-feira (7) uma operação que resultou na prisão de dois homens e no desmantelamento de um esquema de tráfico de drogas e associação criminosa, com ramificações no ambiente virtual.

As investigações apontaram que Carlos usava redes sociais como WhatsApp e Instagram para anunciar e comercializar drogas e armas de fogo, expandindo sua clientela pela internet. Com autorização judicial, os perfis do investigado foram bloqueados e espelhados, com o objetivo de preservar provas e impedir a continuidade da atividade criminosa.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos e materiais para extração de dados que podem contribuir para o avanço das investigações. Além disso, foram sequestrados um veículo Renault Kaptur e uma motocicleta Honda/NXR160 Bros, ambos identificados como meios de transporte utilizados na entrega de entorpecentes. Os veículos, após perícia, foram cedidos provisoriamente para uso institucional da corporação.

Com a dupla, os policiais encontraram mais de 4 quilos de maconha, uma balança de precisão, materiais para endolação, munições e uma arma de fogo.