Operação Belém em Ordem: Remoção de Cabos Mortos Transforma Paisagem Urbana

Belém, PA – A capital paraense está passando por uma transformação visual significativa com a remoção de cabos mortos de internet e telefonia dos postes urbanos. A ação faz parte da “Operação Belém em Ordem”, iniciada em abril de 2025, que visa combater a poluição visual e garantir a segurança da população.

Até o momento, aproximadamente 4 toneladas de fiações inutilizadas foram retiradas das ruas da cidade. A operação é coordenada pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), em parceria com a Equatorial Energia, concessionária responsável pelos postes. O trabalho abrange diversas vias da capital, com destaque para a Avenida Júlio César, entre Pedro Álvares e No, que está recebendo intervenções nesta semana.

A primeira fase da operação contempla 13 vias da cidade, com previsão de conclusão até novembro de 2025. Além da remoção dos cabos, a ação inclui campanhas educativas e fiscalizações para garantir o cumprimento do Código de Posturas do Município. Empresas responsáveis por fios irregulares receberam um prazo até 10 de abril para regularizar ou remover a fiação por conta própria; caso contrário, a Equatorial está autorizada a realizar o corte compulsório dos fios .

A medida visa não apenas melhorar a estética da cidade, mas também prevenir acidentes, como choques elétricos e quedas, além de combater furtos de cabos, que têm causado prejuízos significativos à população . A prefeitura destaca que a readequação da fiação não gera custos para os cofres públicos, pois a Equatorial é responsável pela execução das ações.

