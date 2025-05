Sinos da Basílica de Nazaré tocam em celebração à escolha do novo papa

Os sinos da Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, tocaram por cerca de 15 minutos na tarde desta quinta-feira (8), em comemoração à eleição do novo papa. Segundo a assessoria da Basílica, o som dos sinos foi um gesto simbólico de alegria e comunhão com a Igreja Católica em todo o mundo.

O anúncio da escolha do novo pontífice foi precedido pela tradicional fumaça branca, que apareceu às 13h08 (horário de Brasília) na chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, sinalizando que os cardeais reunidos em conclave haviam chegado a um consenso.

Fiéis em diversos países aguardam agora com expectativa o anúncio oficial do nome do novo papa, que será feito da sacada central da Basílica de São Pedro, com a tradicional frase em latim: “Habemus Papam”.

Informações por Roma news

Foto por redes sociais