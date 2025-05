Reação a assalto termina em tragédia: Débora Ramos é morta a facadas em Belém

Na manhã desta sexta-feira (09), uma tragédia aconteceu no bairro do Jurunas, em Belém, quando uma mulher de 34 anos, identificada como Débora Ramos, foi vítima de um crime violento após reagir a um assalto. O incidente ocorreu por volta das 5h, logo após o esposo de Débora sair para o trabalho.

Segundo relatos de familiares, criminosos invadiram a residência e, ao entrarem, trancaram membros da família, incluindo o filho do casal, de apenas 4 anos, em um dos quartos. Os assaltantes obrigaram Raquel, como ela era carinhosamente chamada, a abrir um aplicativo para fazer uma transferência bancária. No entanto, ela reagiu à ação dos criminosos, entrando em luta corporal com eles.

Durante a troca de tiros, Débora foi atingida no peito e na costa. Uma das pessoas que conseguiu escapar da situação conseguiu ferir um dos criminosos, que então fugiram levando objetos da residência. Infelizmente, Débora não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os familiares de Raquel registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Homicídios, e a Polícia Civil está investigando o caso. O Roma News entrou em contato com as autoridades para obter mais informações, e aguarda retorno.

Essa triste ocorrência reforça a importância de cuidados redobrados e atenção à segurança, especialmente em horários de menor movimento. Nossos sentimentos à família de Débora neste momento difícil.

Informações por Roma news

Foto reprodução