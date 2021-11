Operação da PF acaba com plantio de mais de 138 mil pés de maconha no Pará

A operação batizada de Fusarium, deflagrada pela Polícia Federal, entre os dias 24 a 30 de outubro, que teve o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, durante essa 2° fase da operação, que tem como objetivo acabar com um plantação de maconha no nordeste do Pará.

Com o sucesso dessa operação, a polícia acredita ter dado um grande prejuízo no financeiro nesse grupo criminoso, em todo o município de Capitão Poço, também foi realizado trabalho de conscientização contra as drogas, para crianças e adolescentes, com intuito de coibir o aliciamento de menores.

O nome da operação faz alusão aos fungos do gênero Fusarium que afetam plantas, originando grandes perdas econômicas.

Foto Reprodução: PFPA