Marabá: Homem é encontrado morto no canteiro central

As autoridades ainda não têm a identidade de um homem cujo corpo foi encontrado jogado no canteiro central que divide as duas pistas da Av. Getúlio Vargas, uma das principais vias públicas do Centro de Marabá, região sudeste do estado. Ninguém viu e nem está clara a forma da morte da vítima, o que se constitui em um mistério, entre tantos outros já colecionados nas histórias de crimes na cidade.

A Polícia Militar foi acionada e foi a primeira a chegar no local. Os policiais se certificaram de que não havia documentos e conversaram com alguns curiosos dos arredores, mas ninguém relatou conhecer a pessoa. A vítima foi encontrada vestida em camiseta colorida, short vermelho e com uma máscara facial de tecido amarela ao lado. Aparenta ser alguém na casa dos 30 anos, com cabelo raspado e barba rala.

O Instituto Médico Legal compareceu para recolher o corpo e preliminarmente foi possível perceber que o mesmo estava com vários ferimentos na cabeça, típicos de quem tivesse levado pauladas. As escoriações nos braços também típicas de quem tentou proteger o rosto ou a cabeça. Mas não havia nada ao lado do corpo que pudesse ter sido essa arma do crime. Até a metade da manhã deste sábado (30) nenhum familiar ou amigo apareceu no IML para reivindicar o corpo do homem.

Por: Roma News