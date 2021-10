Segurança particular é morto em praça pública no Pará

A vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo, na praça central da cidade após sair de um quiosque. Apesar de constante vigilância e rondas da Polícia Militar, um homem foi executado em praça pública em Igarapé-Açu, no nordeste paraense.

A vítima, identificada apenas por “Manoel Segurança”, trabalhava com serviços particulares de segurança, principalmente em festas. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo, na praça central da cidade após sair de um quiosque. O caso ocorreu no final da noite de sexta-feira (29).

De acordo com informações, dois criminosos, ainda não identificados, estavam esperando pela vítima e efetuaram os disparos. A dupla fugiu com destino desconhecido. A Polícia Civil investiga crime.

Informações apontam ainda que o crime foi uma execução, já que não houve discussão ou tentativa de assalto.

A vítima tinha passagens pela polícia, inclusive por porte ilegal de arma de fogo e era bastante conhecido no município.

Por: Dol