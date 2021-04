Operação Ostentação: Quatro veículos são recuperados

A Delegacia de Polícia do município de Monte Alegre concluiu a operação intitulada “Ostentação”, na noite da última quarta-feira (07). O objetivo da ação foi localizar, apreender e recuperar veículos oriundos de crimes de furto e roubo ocorridos em Estados próximos.

O trabalho dos policiais iniciou na manhã da última terça-feira (06) e contou com o apoio da Superintendência do Baixo e Médio Amazonas e do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) de Santarém. A equipe abordou um dos suspeitos que conduzia um dos veículos oriundos do crime, que já havia sofrido alterações, e o prendeu em flagrante pelo crime de receptação, sendo posto em liberdade após o pagamento de vinte salários mínimos de fiança.

A operação foi encerrada ontem (07), obtendo como resultado a recuperação de quatro veículos subtraídos durante os crimes, além de mais dois carros negociados pelo grupo criminoso que foram localizados na cidade de Alenquer e serão apresentados à Delegacia de Monte Alegre.

No total, seis pessoas serão autuadas pelos crimes de falsificação de documento público, adulteração de chassi e motor, receptação simples, receptação qualificada e associação criminosa.

