Orquestra Jovem Vale Música apresenta repertório com obras de Mozart, Beethoven e Haydn

A Orquestra Jovem Vale Música (OJVM) preparou um repertório especial para o mês de março, com apresentações que estão sendo disponibilizadas semanalmente de forma on-line e gratuita. Com o tema “Primeira Escola de Viena”, a programação reuniu integrantes da orquestra e alunos do Projeto Vale Música Belém em grupos menores, como quartetos e octetos, para homenagear nomes emblemáticos da história da música como: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven e Joseph Haydn.

O primeiro vídeo será exibido a partir de hoje (10/3), com apresentação do Quarteto de Cordas apresenta em Fá maior Op. 18 Nº 1 – l. V. Beethoven (I-Allegro con brio).

A programação é coordenada pela professora Marília Caputo e conta com a direção musical do maestro da OJVM, Renan Cardoso. Os ensaios foram feitos, em um primeiro momento, virtualmente, com análise dos vídeos enviados pelos alunos e retorno com orientações para melhorar a performance. Depois, ocorreram alguns encontros presenciais para a gravação das apresentações, seguindo todos os protocolos de saúde em função da pandemia. O resultado pode ser conferido na página do Facebook e no canal do Youtube da Fundação Amazônica de Música. Os vídeos, que foram produzidos e editados pela Ramos Editora e Produções Culturais, são lançados às quartas-feiras, sempre às 18h.

Confira a programação:

17/03 – Grupo de sopros da OJVM – Serenata em Dó menor K. 388 – W. A. Mozart

(I- Allegro)

24/03 – Quarteto de Cordas em Dó maior Op. 76 Nº 3 “Imperador” – J. Haydn (I – Allegro)

31/03 – Quarteto de Cordas em Dó maior Op. 76 Nº 3 “Imperador” – J. Haydn (II – Poco Adagio Cantabile)

Projeto Vale Música Belém

Desenvolvido pela Fundação Amazônica de Música (FAM), a iniciativa vem transformando a vida de alunos do ensino público da capital do Pará e conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei de Incentivo à Cultura. Com 17 anos de existência, o projeto já impactou mais de cinco mil pessoa nesse período, inclusive formando músicos profissionais que atuam no Brasil e no Exterior. Atualmente o Vale Música atende cerca de 300 crianças e jovens com o ensino e aprendizagem da música. O projeto tem a Orquestra Jovem, Coral, Grupo de Flautas Doce, Banda Sinfônica Jovem, Grupo de Percussão de Câmara, Orquestra de Violinos e Coral infanto-juvenil.

