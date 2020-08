Pai é morto pelo namorado da própria filha por não aceitar relacionamento

De acordo com informações, uma discussão entre a vítima e o acusado identificado apenas como Henrique terminou no assassinato

Na noite de quarta-feira, 12 de agosto, um homem identificado como Francisco Joelson Ferreira Rabelo, de 35 anos, foi assassinado com dois tiros no peito pelo próprio genro na Vila Moçambique, região do grande Dirceu, na zona Sudeste de Teresina.

“É um fato lamentável, nós tomamos conhecimento de disparos de arma de fogo nas proximidades e ao chegarmos ao local nos deparamos com o corpo do cidadão conhecido por Joelson, segundo informações que colhemos no local o principal suspeito é o genro do mesmo conhecido como Henrique que também mora nas proximidades. Eles estavam discutindo e o Henrique sacou de uma arma de fogo e efetuou os disparos”, afirmou o comandante Roberto acrescentando que o acusado se encontra foragido.

Fonte: www.falapiaui.com