Pará está entre os dez estados que mais vacinaram no Brasil contra a Covid-19

De acordo com dados levantados pelo consórcio de veículos de imprensa, que consolida números sobre a pandemia em todo o País, o Estado do Pará é a 9ª unidade federativa que mais vacinou entre os estados brasileiros contra a Covid-19 até o momento, ficando à frente de Rio Grande do Sul, que ocupa a 10ª posição. O número é proporcional as doses recebidas pelo Ministério da Saúde.

Ao todo, o Pará já executou 187.676 doses das vacinas contra o novo coronavírus, sendo 139.324 mil primeiras doses e 48.352 segundas doses. Somente nas últimas 24h mais 1.280 doses foram realizadas.

Para o secretário de saúde, Rômulo Rodovalho, a vacinação é a medida mais importante contra a Covid e o governo estadual não tem medido esforços para imunizar o maior número de paraenses.

“Estávamos recebendo por parte do Ministério da Saúde um quantitativo de doses muito inferior a nossa proporção populacional e em relação aos outros Estados, após conversas com o governo federal recebemos na última remessa enviada uma quantidade maior de doses e rapidamente iniciamos toda a distribuição que já foi concluída na data de hoje para alcançar todos os 144 municípios. Apesar dessa situação, não medimos esforços para fazer chegar vacinas aos grupos prioritários. Nossa prioridade é imunizar o maior número de pessoas possíveis, pois essa é a medida mais importante para combater a pandemia”, explicou o titular da Sespa.

Na última quarta-feira (24), o Estado do Pará recebeu 98.200 mil doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, e com o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública (Segup), distribuiu até este domingo (28) aos 13° Centros Regionais de Saúde e diretamente para os municípios da região da Calha Norte e Marajó.

Mais vacinas – O Pará deve receber 1,5 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até o dia 30 de março. A informação foi repassada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao governador Helder Barbalho, durante reunião na última semana, em Santarém, no oeste paraense.

O governador anunciou na terça-feira (23) que vai comprar 3 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 de laboratórios credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar a aquisição de doses por estados e municípios.

Fonte: agenciapara.com.br