Dois irmãos são baleados durante tentativa de homicídio

Na noite de domingo, 28 de fevereiro, dois irmãos sofreram uma tentativa de homicídio após serem baleados em via pública no bairro Alto da Ressureição, na zona Sudeste de Teresina.

Policiais militares do 8º Batalhão se deslocaram até o local e realizaram o isolamento. Segundo o PM, as vítimas não possuem passagens pela polícia. “Nós fomos acionados via Copom para um possível tiroteio aqui na região, ao chegarmos aqui encontramos dois baleados. Vamos fazer muitas rondas, mas já recebemos a informação que se trata de um veículo prata com quatro pessoas dentro, todos armados. Segundo testemunhas, foram muitos tiros no local”, afirmou.

De acordo com informações, as vítimas trabalham cobrindo sofás e não eram do mundo do crime. Eles estavam em uma motocicleta quando foram surpreendidos pelos disparos.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas até o local. O veículo mais avançado socorreu um dos irmãos que estava em estado mais grave, enquanto a ambulância convencional prestou socorro para a outra vítima. Os dois foram conduzidos para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

