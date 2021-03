Vale adota carros elétricos para reduzir emissões de carbono na atmosfera

Os veículos elétricos já são uma realidade na área da Vale no Pará. A empresa conta com três automóveis que funcionam totalmente a energia elétrica e com zero emissão de CO 2 (dióxido de carbono) na atmosfera. A iniciativa faz parte de um conjunto de soluções que a Vale está adotando para reduzir as emissões em todas as fases das suas operações e junto aos seus fornecedores.

A meta da empresa é se tornar carbono neutra até 2050. Isso quer dizer reduzir ou compensar todas as emissões de carbono que não podem ser evitadas com trabalho de reflorestamento e conservação de biodiversidade. No total, a Vale deverá investir US$ 2 bilhões para reduzir em 33% as emissões de carbono diretas e indiretas da empresa até 2030 e ajudar a reduzir em 15% as emissões de seus fornecedores até 2035. Será o maior investimento já comprometido pela indústria da mineração para o combate às mudanças climáticas.

Os carros, ainda em fase experimental, estão sendo empregados para o transporte de empregados e materiais. Dois do modelo Nissan Leaf são fruto de parceria entre Vale e a empresa JSL, contratada Vale, para locação de veículos leves e para o transporte de empregados no trajeto entre mina, Núcleo Urbano e cidade de Parauapebas, Salobo e Canaã. Os carros possuem autonomia de 250Km.

Para recarga dos automóveis foram instalados dois pontos no Núcleo Urbano. O carregamento é feito em 8h e também pode ser feito em 1h, por meio do modo carregamento rápido. Entre as vantagens estão a zero emissão de gases poluentes. Os veículos também são silenciosos, mais eficientes e tem menor custo de abastecimento. Outra característica é a utilidade dos minérios para sua produção. O cobre, o níquel e o cobalto são empregados na confecção das baterias destes veículos. Também o custo de manutenção chega a ser 30% menor do que um veículo de motor a combustão. Entre as desvantagens está o fato de não ser possível realizar trajetos acima de 250Km.

Já no Entreposto Metais Básicos de Parauapebas, onde é feito o carregamento do concentrado de cobre também está sendo usado carro elétrico de outro modelo, o HC2+D, veículo semelhante a um carrinho de golfe com carroceria. O veículo foi adquirido pela empresa e está sendo empregado no transporte de materiais e ferramentas das equipes de manutenção. O carro possui autonomia de 8 horas ininterruptas de funcionamento com capacidade de transporte de 320 kg e substitui as caminhonetes movidas a diesel e também os carrinhos manuais. O carregamento do veículo é feito de 12h em 12h.

vale.com