Pará está entre os três estados do Brasil que mais vacinam população contra a Covid-19

Levantamento do Ministério da Saúde informa que o percentual de aproveitamento das doses utilizadas é de 95,3%, acima da média nacional de 73%

O Pará é o terceiro no ranking entre os 27 Estados brasileiros que apresentam o maior percentual de doses contra a Covid-19 aplicadas do país, conforme relatório do Ministério da Saúde (MS), divulgado nesta terça-feira, 29 de junho.

O levantamento destaca que das 4.200.510 doses recebidas do Ministério da Saúde, até o dia 29 de junho, 3.972.589 doses foram enviadas pelo governo do Pará aos municípios para serem aplicadas nas estratégias montadas pelas Secretarias de Saúde dos 144 municípios paraenses.

O índice de aproveitamento de doses utilizadas foi de 95,3%, deixando o Estado acima da média nacional de 73%. Na frente do Pará estão Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, ambos com 100%. Em quarto e quinto no ranking, atrás do Pará, respectivamente estão Amazonas, com 94,9%, e Pernambuco, com 94,6%.

O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, destaca que os números refletem os esforços do governo do Estado para garantir a imunização da população do Pará em menor tempo possível. Esse desempenho também é atingido por conta do apoio logístico que a Secretaria de Segurança Pública (Segup), por meio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), tem oferecido à Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) desde janeiro deste ano.

“Com o envio das vacinas sendo feito por vias terrestre, aérea e fluvial, Continuamos sendo exemplo para a região Norte e cumprimos o desafio de vacinar os paraenses em até 48 horas após a chegada das vacinas, independente de região”, completa.

SUPORTE

Em abril deste ano, a Sespa, por meio dos Centros Regionais de Saúde, forneceu suporte para três municípios atualizarem o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), com dados sobre a vacinação contra a Covid-19. Foram enviados três servidores para Uruará, sudoeste estadual, e para Baião, no Baixo Tocantins, e Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

O avanço da vacinação contra a Covid-19 repercutiu também na queda de 45% no número de óbitos de idosos acima de 70 anos, de acordo com estudo realizado pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e divulgado pelo Comitê Científico da Sespa no dia 17 de junho.

Ag. Pará