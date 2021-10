Paranaense acorda nua em motel e diz que não lembra de nada

O absorvente interno da vítima precisou ser retirado em um posto de saúde

Uma jovem, de 19 anos, procurou a Delegacia de Paranaguá, no litoral paranaense, para comunicar que foi vítima de estupro. Ela afirma que, na manhã de domingo (10), acordou nua em um quarto de motel, ao lado de um homem desconhecido. A jovem diz que não se recorda do que aconteceu durante a noite, nem de como foi parar no motel.

De acordo com o relato feito pela jovem a policiais militares, ao acordar e se vestir, ela percebeu o shorts rasgado e não encontrou a bolsa, documentos e dinheiro. Percebendo que poderia ter sofrido violência sexual, ela relata que começou a chorar e pediu imediatamente a Ricardo – como o rapaz que estava no quarto foi identificado preliminarmente – que a levasse para casa.

Ao chegar em casa, a jovem percebeu que o seu absorvente interno havia se deslocado, como se tivesse sido empurrado, o que reforçou as suspeitas de estupro. O objeto foi retirado em um posto de saúde, onde também foram realizadas medidas profiláticas pós-exposição a possível relação sexual desprotegida.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Por: Dol