Parauapebas: acidente com vítima fatal no Bairro da Paz

Acidente com vítima fatal em Parauapebas, a mulher que pilotava uma motocicleta modelo Pop, ficou gravemente feriada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegou ao local e prestou os primeiros socorros porem a mulher não estava mais consciente, a manobra para tentar reanima não obteve sucesso.

O acidente aconteceu no Bairro da Paz, na rua São Francisco com a Castro Alves, com a violência do impacto podemos observar tanto a motocicleta quanto o carro ficaram bastante destruídos. A vítima desse acidente fatal foi Claudiomaia Souza, mais conhecida como “Taty Souza” de 35 anos.