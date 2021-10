Parauapebas: Casal acusado de matar bebê será julgado esse mês

O casal Glenda Sousa Nunes e Anna Terra Valadares Cunha, serão julgadas no dia (27), desse mês no Tribunal do Júri da Comarca de Parauapebas, pela morte de Arthur Gabriel Sousa Nunes, de apenas um mês de idade, e era filho biológico de Glenda Sousa.

Segundo a denúncia que chegou ao Ministério Público, seria de que o casal teria passado o dia com alguns amigos e bebendo, e que na parte da tarde os colegas das mulheres teriam ido embora, os vizinhos teriam ouvido uma discussão entre as mulheres por volta das 4h30, e às 7 horas as mulheres teriam saído do apartamento desesperadas e gritando que o bebê estava sem vida.

O apartamento localizado no conjunto habitacional Alto Bonito, os vizinhos que ouviram a discussão durante a madrugada teriam chamado o socorro e também a polícia e impediram que as mulheres saíssem do local.

A Polícia Civil chegou ao local e, conforme a promotoria, constatou que o apartamento havia sido lavado, estando com poças d’água pelo ambiente, além de haver utensílios domésticos quebrados.

A causa da morte segundo o laudo do IML se deu por conta de uma hemorragia intracraniana decorrente de traumatismo craniano, e o horário da morte pode ter sido entre 4 e 8 horas da manhã.

Com informações: Papo Carajás