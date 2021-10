Unifesspa em Canaã: Abertas inscrições para 170 vagas em cinco cursos superiores

Estudantes que desejam ingressar no ensino superior têm mais uma oportunidade para conquistar uma vaga ainda este ano no município. Foi lançado, nesta segunda-feira (4), o edital do 2º Processo Seletivo 2021 (PS 2021.2) para cursos de graduação ofertados pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) no polo de Canaã dos Carajás.

A grande novidade desta edição é a oferta de 170 vagas para cursos nunca ofertados em seleções anteriores, o que fortalece e amplia a presença da Unifesspa no munícipio e garante maior possibilidade de escolha para os alunos. Os novos cursos ofertados pelo edital 17/2021 são: Jornalismo (40 vagas), Engenharia Florestal (30 vagas), Engenharia da Computação (30 vagas), Matemática (30 vagas) e Física (30 vagas). Todos estes com previsão de início para março de 2022.

Inscrições

As inscrições no Processo Seletivo são gratuitas e serão admitidas a partir das 08h do dia 05 de outubro de 2021 até às 23h59 do dia 04 de novembro de 2021, observado o horário de Brasília. Elas deverão ser realizadas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico www.pse.unifesspa.edu.br. No entanto, o interessado pode conseguir informações no Centro de Formação dos Profissionais da Educação.

No ato da inscrição o candidato deve escolher se será beneficiário ou não de bonificação regional e indicar se irá concorrer às vagas de ampla concorrência, reservadas à Pessoa com Deficiência ou alguma cota.

Bonificação regional

Candidatos que cursaram pelo menos um ano do Ensino Médio nas escolas que integram o município de Canaã dos Carajás ou aqueles que comprovem residência no município poderão ter atribuído 20% (vinte por cento) de bônus sobre a nota final do Processo Seletivo, desde que seja solicitado no ato da inscrição e comprovado no ato da habilitação.

Para comprovar ser beneficiário da bonificação, o candidato deverá encaminhar, no ato da habilitação, cópia do histórico escolar de ensino médio (ou declaração que identifique, inclusive, o endereço da escola) ou cópia de comprovante de residência (contas de água ou de luz) em seu nome ou em nome de seus pais, do cônjuge ou de irmãos, desde que o vínculo seja comprovado por documentos pessoais do titular da conta e do candidato.

Os candidatos que solicitarem o bônus e não comprovarem o direito, no período da habilitação, serão eliminados sumariamente.

Seleção

De acordo com edital, o Processo Seletivo se dará por meio de etapa única com a aplicação de Prova Objetiva e Redação em Língua Portuguesa, ambas de caráter classificatório e eliminatório. As provas estão previstas para o dia 05 de dezembro de 2021, com início às 08h e término às 12h, no Município de Canaã dos Carajás (PA), em local a ser informado no Cartão de Inscrição do candidato e em edital próprio.

A Prova Objetiva valerá 10 pontos e consistirá de 40 questões de múltipla escolha, sendo cinco questões de cada uma dessas disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia. Os conteúdos abrangerão os objetos de avaliação da Matriz de Referência do Enem 2020.

Já a prova de redação em língua portuguesa valerá 10pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo que deverá apresentar no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. Serão considerados os seguintes critérios para avaliação da redação: adequação (fidelidade) ao tema, objetividade (enuncia posicionamentos pertinentes e compreensíveis acerca da questão proposta), coesão e coerência textual e correção gramatical.

