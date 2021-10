Programa Água na Medida avança em Parauapebas

Para reduzir perdas aparentes no sistema de abastecimento e promover a cobrança justa pelo consumo, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep) lançou em abril deste ano, o programa Água na Medida. Desde então, a autarquia está promovendo o cadastramento e instalação de hidrômetros em imóveis com situação irregular.

O programa já alcançou sete bairros e agora se prepara para chegar aos bairros: Santa Luzia, Novo Viver, Vale do Sol, FAP, Vila Rica, Habitar Feliz, Primavera, Novo Horizonte, Altamira, Polo Moveleiro e Cidade Nova. “Pensamos em um programa que traz vantagens para todos. A instalação do hidrômetro garante a medição exata da água utilizada por um imóvel, o usuário paga apenas o volume consumido. Isso garante uma economia para ele e incentiva o uso responsável da água, pois ajuda a detectar vazamentos, evitar desperdícios e preservar o meio ambiente” explicou Musa Nabih, diretor executivo do Saaep.

Em apenas seis meses de atuação, o Água na Medida já provou sua eficiência, garantindo aumento no faturamento e arrecadação da autarquia. Como resultado, esses recursos retornarão em forma de novos investimentos e melhorias no saneamento do município.

Durante todo esse período, cerca de 2.300 imóveis já foram atendidos com instalação de hidrômetros e/ou cadastramento. Os usuários que ainda não possuem cadastro no Saaep ou hidrômetro instalado em seu imóvel podem solicitar a regularização por meio dos canais de atendimento:[email protected], WhatsApp 33467262 e telefone 0800 95 0002.

ASCOM/PMP