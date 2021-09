Parauapebas: Crime contra honra no Complexo Vs-10

Um homem ainda não identificado e seu comparsa, tentaram durante a tarde de quinta-feira, (2) de setembro, dar fim a vida de um suposto homem que mantinha um caso com a esposa dele.

O marido que estaria sendo enganado, ficou sabendo da história, que tinha um outro homem mantendo um caso com sua esposa e resolver dar um fim nessa história de vez. Foi até o local aonde residia o homem que estava tendo uma relação com sua esposa, o marido descobre que o suposto amante moraria no bairro São Lucas, então foi até a kitnet, e efetuou vários disparos de arma de fogo conta o homem, após efetuar os disparos e descarregar toda sua raiva, o marido foge do local sentindo-se vingado da traição.

A vítima ficou gravemente ferida e é encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), em estado grave. O autor dos disparos ainda não foi localizado.

A polícia abriu inquérito e investiga o caso.

Com informações de Papo Carajás