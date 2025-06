Parauapebas: Desaparecimento termina em prisão e descoberta macabra

Na manhã desta última segunda-feira (2), a Polícia Civil, prendeu três pessoas em flagrante, suspeitas de participação direta no homicídio de Domingos, que estava desaparecido desde o último dia 27 de maio.

O corpo da vítima foi localizado no dia 30 de maio, já em estado de decomposição, em uma zona rural do município. No mesmo local, foi possível confirmar a identidade de Domingos, que havia saído de casa conduzindo seu veículo, um Toyota Corolla, no dia do desaparecimento.

No dia seguinte, 31 de maio, o carro da vítima foi localizado abandonado no Bairro Palmares Sul, também em Parauapebas, e recolhido para a Delegacia, dando mais força às investigações em andamento.

A Polícia Civil prendeu três indivíduos que teriam envolvimento direto no crime. Cada um deles teve sua conduta individualizada, conforme os elementos reunidos até o momento.

As investigações continuam, e a polícia não descarta a participação de outros envolvidos no crime. A prioridade, segundo os investigadores, é elucidar totalmente a motivação e identificar todos os responsáveis pela empreitada criminosa.