Parauapebas é o primeiro município do Brasil a fazer testagem em massa com PCR

Município se preparou para testar 50% da população com o exame mais eficiente na identificação do novo coronavírus. Problema que atrasou emissão de alguns resultados já vem sendo resolvido

Iniciada no último sábado, 30, a testagem em massa do exame PCR na população de Parauapebas vai ajudar a evitar que o novo coronavírus se alastre no município, à medida com que as pessoas saberão se, de fato, portam ou não o vírus. Até a noite desta quarta-feira, 03, no drive-thru montado no futuro prédio do Centro de Gestão Ambiental (CGA), no bairro Parque dos Carajás, 5,8 mil pessoas já haviam sido testadas em meio a 18.884 agendamentos.

Quem testar positivo terá a oportunidade de tratamento precoce, se necessário, e ficará em isolamento total por 14 dias. “A testagem em massa da população vai ajudar a Secretaria de Saúde a manter as pessoas positivas em um isolamento mais efetivo, implicando diretamente na redução da transmissão. Além disso, permitirá identificar os locais da cidade, como bairros, em que ocorre uma transmissão mais acelerada, para que medidas mais específicas de controle dessa transmissão possam ser direcionadas a estes locais”, explica o médico infectologista Tiago Soares Fonseca.

O médico aponta também que, com a redução do número de pessoas contagiadas, os sistemas de saúde, tanto da rede pública quanto privada, conseguem assegurar a manutenção ou a garantia de atendimento de saúde, especialmente aos casos que se apresentarem de forma mais grave.

Sobre a opção de fazer o exame PCR em massa, em detrimento ao teste rápido, a enfermeira Anna Carla, diretora interina da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), aponta que a eficiência do teste foi fundamental para a escolha.

“O teste rápido detecta os anticorpos produzidos pelo organismo para combater o novo coronavírus e varia muito de pessoa para pessoa, é impreciso. Já o PCR é específico; trata-se de isolamento viral e o exame afirma com 100% de certeza se a pessoa está com o vírus. Sem dúvidas é a melhor opção para alcançar resultados mais rápidos nesta pandemia”, assegura Anna Carla.

A testagem em massa é realizada em Parauapebas graças à parceria entre a prefeitura e a Vale. O serviço deve ser ofertado para a população por dois meses. Segundo a empresa Testes Moleculares, responsável pela testagem, Parauapebas é até agora o único município brasileiro a se preparar para fazer o teste PCR na metade da sua população. Em outras cidades, houve a testagem em massa, mas com uso do teste rápido.

Exames positivos

Quem apresenta sintomas da Covid-19 e tiver resultado positivo no exame PCR deve procurar uma das Unidades Básicas de Saúde que nesse período atendem os casos da doença – UBS Guanabara, Liberdade I, Jardim Canadá, Minérios e da Paz –, UPA ou Pronto Socorro Municipal. Quem não apresentar sintomas, mas o resultado for positivo, deve entrar em contato com o Disk Covid para receber informações sobre o isolamento, no número (031) 98625-3239.

Emissão dos resultados

Até esta quarta-feira, mais de 1,3 mil pessoas testadas no drive-thru já haviam recebido o resultado do exame, número que não foi maior devido a um problema no sistema da empresa Testes Moleculares, responsável pela testagem, que assegura: todas as providências estão sendo tomadas para agilizar o resultado.

“A Testes Moleculares está comprometida e colocando todos os esforços necessários para normalizar a situação, e para enviar, em breve, os resultados no prazo de 24 horas após a coleta”, afirma a empresa, para enfatizar que vem seguindo todos os procedimentos, normas de segurança e protocolos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para fazer a testagem.

São 24 horas de trabalho por dia, com uma equipe de 100 pessoas na linha de frente contra a Covid-19 “para garantir que 50% da população de Parauapebas seja testada, pois entende a severidade da situação no município e o quanto este programa é crucial para a definição de um plano estratégico sólido e eficiente para o controle da pandemia”, pontua a empresa, que conclama a população a fazer o teste PCR “para achatar a curva de disseminação da Covid-19 no município”.