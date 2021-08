Parauapebas e seu trânsito violento fazem mais uma vítima fatal

No final da tarde de sábado (07) de agosto, por volta das 18 horas, no bairro tropical, um acidente gravíssimo, envolvendo um carro e uma motocicleta, tirou a vida de Adriano da Cruz, 29 anos, ele e sua esposa estavam em uma motocicleta, ao serem atingidos pelo veículo em que João Felipe dos Santos, 21 anos, dirigia.

Com a força do impacto Adriano da Cruz foi arremessado e ao cair no chão já estava sem vida, sua esposa gravemente ferida foi encaminhada ao Hospital Geral de Parauapebas.

Adriano era deficiente físico e trabalhava na Delegacia de Polícia Civil como escrivão, a polícia ouviu alguns populares que presenciaram o momento do acidente e estão investigando o caso.