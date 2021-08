Video: mulher esfrega vagina na cara de traficante morto

Mano Paulinho teria pedido a esposa, há pelo menos uma semana, que caso fosse morto, no dia do seu enterro, antes de fechar o caixão, Bia, esfregasse a vagina na cara dele.

A viúva atendeu prontamente ao pedido do ex-marido e assim o fez. Com o caixão sobre a grama do cemitério, a esposa que aparece vestida apenas com um blusão e uma calcinha vermelha, se agacha e senta no rosto do defunto rebolando freneticamente.

‘Mano Paulinho’ morreu com aproximadamente 15 tiros nas costas, durante uma briga no morro.

