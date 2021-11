Parauapebas: Homem é encontrado morto próximo ao lixão

Na última sexta-feira (19), foi encontrado o corpo de um homem nas proximidades do aterro sanitário de Parauapebas, a estrada Paulo Fonteles, que da acesso ao Salobo.

O corpo foi identificado como sendo de Diocleciano da Silva Vieira, 43 anos, o corpo foi encontrado por populares no meio da tarde de sexta-feira, a polícia foi acionada e ao chegar ao local para remoção do corpo, os peritos observaram várias capsulas de pistola ao redor do corpo, Diocleciano teria sido assassinado. O corpo foi removido e um inquérito foi aberto para investigar o caso.

Com informações: Papo Carajás