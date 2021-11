Parauapebas: Jovens acusados de tráfico de drogas  

Deu ruim, a Polícia Militar em uma ronda pelo Bairro Nova Carajás, apreendeu quatro jovens acusados de tráfico de drogas, o casal Edinailson e Amanda, estavam próximos ao lago, o rapaz era quem estava pilotando a motocicleta no momento da abordagem. Com o casal foram encontrados 1,5kg de maconha, e material para embalagem do produto.

Ainda no Bairro Nova Carajás, mais uma abordagem foi realizada pela mesma guarnição, que ao revistar o conteúdo de uma mochila que os jovens Jiudaires Rodrigues Oliveira Junior e Davi Rodrigues dos Santos, estavam carregando se depararam com mais um tablete de 500 gramas de droga.

Os quatro jovens foram conduzidos para a delegacia e para que as medidas necessárias fossem tomadas.

Com informações: Correio de Carajás