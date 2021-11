Vale apoia capacitação de moradores de comunidades de Parauapebas para o mercado de trabalho

Moradores das Vilas de Palmares II e Sul participam de cursos de capacitação profissional para o mercado de trabalho ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A formação dos novos instrumentistas industriais e vulcanizadores tem o apoio da Vale, por meio do Projeto Gelado, em parceria com as associações comunitárias dos bairros.

A jovem Adriele dos Reis Silva, 22 anos, moradora da comunidade há 11, conta que buscou a capacitação por conta das exigências do mercado. “As empresas hoje exigem e procuram uma qualidade, uma especialização na área, e quanto mais conhecimento e experiência é melhor. E essa oportunidade de se qualificar em uma função específica na comunidade, é algo que estimula muito os jovens do bairro a terem uma profissão”, diz ela, que integra a turma do curso de instrumentista.

Natália Digne é autônoma, moradora do bairro Palmares Sul e diz que encontrou no Programa de Preparação para o Mercado de Trabalho (PPMT) a oportunidade de participar de um curso técnico sem ter as dificuldades de deslocamento para o centro da cidade. “O fato do curso ser aplicado aqui no bairro que é distante do centro me ajuda bastante, porque eu não teria como fazer esse deslocamento para estudar, principalmente para quem não tem transporte próprio e só consegue estudar no horário noturno por conta de outras atividades”, conta a futura instrumentista.

Os cursos realizados na própria comunidade. A carga horária é de 160 horas, dividida em aulas teóricas e práticas. As aulas seguem as exigências para a prevenção da Covid-19 com distanciamento entre os estudantes, fornecimento de álcool em gel para higienização e máscaras, além da aferição de temperatura.

