Parauapebas será sede do Seminário Nacional de Governança para o Turismo

Representantes da Confederação Nacional de Municípios (CNM) visitaram Parauapebas para alinhar estratégias de planejamento para a realização do Seminário Nacional de Governança para o Turismo e da Feira de Negócios Turísticos Destinos do Brasil. O evento ocorrerá em junho de 2020. A reunião que também contou com representantes do ICMbio e Sebrae foi realizada na quinta-feira, 16, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A equipe da CNM também foi recebida pelo prefeito Darci Lermen, em seu gabinete. “O prefeito acredita no turismo. Ele está muito empolgado com tudo isso. É um pensamento de futuro. Ele visualizou o futuro que quer para Parauapebas. O turismo é uma atividade inclusiva, que permite a inserção de pessoas no mercado de trabalho, ele pretendendo deixar um bom futuro para a população”, disse a técnica em turismo da CNM, Marta Feitosa.

O evento que vai apresentar a variedade de atrativos e produtos turísticos da região, também vai estreitar a relação com as demais esferas de governo. “Estamos começando a construir o maior evento de governança que essa região pode ter. A partir desse seminário vai ser gerada uma carta de Parauapebas, que vai poder ser trabalhada junto ao governo estadual e federal”, afirmou Marta.

O presidente da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM) e consultor da Área de Turismo da CNM, Mario Ribas, falou sobre a expectativa do evento. “Vamos trabalhar a proposta de desenvolvimento para a região norte do Brasil, um projeto denominado ‘Amazônia, Mundo Natural’. Transformar essa região em um dos principais destinos do turismo mundial, voltado para a natureza, ecologia, cultura, a questão indígena, o folclore, a fruticultura. Há uma infinidade de atrativos e segmentos turísticos que podem ser trabalhados”, destacou Mario.

O Secretário de Turismo de Marabá, Ricardo Pugliese, mencionou o impacto positivo que o evento vai gerar. “A integração entre os municípios é o mais importantes nesse momento. O evento vai ser de grande aprendizado e também de grande alcance junto ao governo federal das necessidades que temos para melhorarmos as condições de estrutura para que possamos receber o turista de maneira mais adequada”, disse.

Para o coordenador do Departamento de Turismo de Parauapebas (Detur), Marcos Alexandre, esse encontro marca o início de uma nova história do turismo local. “É um evento de cunho nacional, onde vamos receber autoridade das três esferas: municipal, estadual e federal. O mais importante de tudo é colocar os municípios da região de Carajás no rol de destinos turísticos do Brasil. O aumento do fluxo de turistas movimenta a economia e gera mais emprego e renda para os munícipes”, frisou.

