Abertas as inscrições para a Escola Municipal de Música Maestro Waldemar Henrique

A Escola Municipal de Música Maestro Waldemar Henrique abre vagas para o ano de 2020. As inscrições seguem até a próxima quinta-feira, 30 de janeiro. São ofertadas 140 vagas para os cursos de musicalização infantil, violão popular, bateria, canto, trompete, trombone, sax e flauta transversal.

Para efetivar as inscrições, os candidatos devem imprimir e preencher a ficha de inscrição que está disponível no site da Prefeitura de Parauapebas e entregar no prédio da Escola de Música, junto com RG ou Registro de Nascimento, originais e cópias, como descrito no edital.

As aulas para o processo seletivo ocorrem no período de 3 a 6 de fevereiro, no Centro Universitário de Parauapebas (CEUP), mesmo local onde será realizada a prova no dia 7. A seletiva segue para o curso de canto, no dia 11, com o teste de aptidão.

A lista dos aprovados será divulgada no dia 12 de fevereiro e as matrículas dos novos alunos nos dias 13 e 14 de fevereiro. A Escola Municipal de Musica Maestro Waldemar Henrique, está localizada na Rua Sol poente, N°117, Bairro Da Paz.

Apostila – Processo Seletivo 2020

Apostila de Musicalização Infantil

Edital 01 2020

Ficha de Inscrição – Alunos de 10 a 12 anos e Musicalização Infantil

Ficha de Inscrição – Alunos de 13 a 18 anos

Texto: Anne Costa / Fotos: Ascom

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP