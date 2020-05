Parauapebas tem Dia D de vacinação contra gripe e sarampo hoje, 23 de maio

Das 8 às 14 horas deste sábado, 23, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Parauapebas estarão de portas abertas para imunizar a população contra o sarampo e o H1N1. A vacina contra o sarampo será para todas as idades.

Já a vacina contra a gripe é direcionada às gestantes, mulheres no pós-parto de 45 dias, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, professores das redes pública e particular de ensino e adultos com idade entre 55 e 59 anos.

“Todas as unidades estão preparadas para receber todos que forem se vacinar. Todas as medidas de precaução e para evitar aglomerações foram tomadas para que a população tenha segurança em ir até nossos postos”, informa Núbia Lima, coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Assessoria de Comunicação – Ascom / PMP