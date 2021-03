Pastor que estuprou mulher é espancado e preso

Um pastor, identificado como Daniel Souza, foi flagrado por câmeras de segurança estuprando uma mulher, no bairro do Telégrafo, em Belém. O crime aconteceu no momento em que ele foi orar na residência da vítima, na noite do último sábado, 20. As câmeras de segurança da casa mostram o momento em que Daniel comete o crime. As imagens são chocantes.

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi preso em flagrante pelo crime de violência sexual mediante fraude, tento em vista que ele usava a justificativa de fazer orações para cometer os abusos. Ainda de acordo com a polícia, o jovem está agora à disposição da justiça.

O crime repercutiu na internet e assim que descobriram do abuso, familiares da vítima lincharam o acusado e gravaram o linchamento, antes de acionarem a polícia. Nas imagens o Pastor confessa o crime e diz que ‘o inimigo/ o diabo’ tentou ele.

O caso ganhou repercussão depois de ser compartilhado em uma rede social

