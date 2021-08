Pastor Valdemiro recebeu verba milionária da Igreja Mundial

A igreja teria pago mais de R$ 1,2 milhão ao apóstolo no último ano

O nome do apóstolo Valdemiro Santiago já esteve envolvido em diversas polêmicas, principalmente quando o assunto está relacionado com o seu patrimônio financeiro. O líder religioso também protagonizou vários escândalos religiosos, incluindo a venda de “feijões mágicos”, que supostamente curavam da Covid-19.

De acordo com o juiz Mário Roberto Negreiros Veloso, a Igreja Mundial do Poder de Deus entregou ao apóstolo uma “cifra milionária” nos últimos anos.

“Há fortes indícios de que a igreja esteja transferindo seu patrimônio a Valdemiro”, declarou o magistrado, ressaltando que a igreja, fundada pelo líder religioso em 1998, pagou mais de R$ 1,2 milhão a ele no último ano, ou seja, mais de R$ 100 mil por mês.

A afirmação foi feita em uma publicação no “Diário da Justiça Eletrônico”, no dia 30 de julho deste ano, durante um processo no qual uma proprietária de um imóvel em São Vicente cobra uma dívida em alugueis não pagos pela Mundial entre junho de 2018 e julho de 2021. A dívida seria de mais de meio milhão de reais.

A Igreja Mundial ressalta que Valdemiro é apenas um líder eclesiástico e que não há qualquer confusão entre o patrimônio dele e o da igreja. “São apenas suposições construídas pela mídia”, diz a Mundial.

