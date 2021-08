Polícia prende suspeito de torturar homem que tentava largar o vício das drogas

Policiais da 88ªDP ( Barra do Piraí) prenderam, nesta quarta-feira, um dos dois suspeitos de envolvimento na tortura de um viciado que foi espancado com socos, chutes e pauladas, em Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba. O crime ocorreu dia 11 de maio e teria sido motivado pelo fato da vítima ter decidido abandonar o vício e o comércio de drogas. Além de ser torturado, o homem , de 25 anos, ainda teve seus pertences roubados pelos bandidos.

De acordo com o delegado Rodolfo Atala, da 88ªDP, a polícia começou a investigar o caso depois que fotos mostrando os ferimentos causados pela tortura do rapaz começaram a circular nas redes sociais. Os investigadores acabaram identificando a vítima e chegaram ainda a dois criminosos. Um deles, também de 25 anos, foi preso no Centro do município. Segundo a polícia, no dia 11 de maio, a vítima sob mira de uma arma, ouviu dos traficantes a exigência de que ela deveria entregar uma quantia em dinheiro como forma de indenização ao tráfico. Ou ainda que trabalhasse durante um tempo como soldado para os homens que controlavam o comércio de drogas no local. Caso contrário, não seria permitido que a vítima se desvinculasse do comércio de drogas.

Um prazo chegou a ser estipulado pelos bandidos para que a vítima fizesse a opção por uma das alternativas oferecidas pela dupla. A Polícia Civil não divulgou o nome de nenhum dos envolvidos no caso. O que se sabe apenas é que os policiais da 88ªDP continuam a procura da segunda pessoa que participou da tortura e que, a exemplo da primeira, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

