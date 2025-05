Paysandu busca primeira vitória na Série B contra o Criciúma em confronto com histórico desfavorável

Na próxima segunda-feira (2), às 21h, o Paysandu entra em campo no Estádio Mangueirão, em Belém, com um desafio significativo pela frente: vencer o Criciúma pela primeira vez nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela 10ª rodada da competição, traz à tona um retrospecto pouco favorável para o Papão da Curuzu.

Em 16 confrontos já disputados entre as equipes, o Criciúma leva vantagem com sete vitórias, enquanto o Paysandu venceu apenas quatro vezes. Os times ainda somam cinco empates no histórico do confronto, que teve início em 1995, pela Série A do Brasileirão.

O último encontro entre os clubes aconteceu em 2021, pela Série C, e terminou com uma vitória do Criciúma por 1 a 0. Naquela temporada, os times empataram em uma partida e os catarinenses venceram a outra. A última vitória bicolor sobre o Tigre ocorreu em 2017, quando venceu por 1 a 0 em casa, pela Segundona.

Histórico dos confrontos entre Paysandu e Criciúma:

11/10/1995 – Criciúma 4×1 Paysandu (Série A)

22/08/1999 – Criciúma 1×1 Paysandu (Série B)

29/06/2003 – Criciúma 2×0 Paysandu (Série A)

23/10/2003 – Paysandu 4×0 Criciúma (Série A)

28/07/2004 – Paysandu 2×2 Criciúma (Série A)

21/11/2004 – Criciúma 1×0 Paysandu (Série A)

11/08/2015 – Criciúma 1×0 Paysandu (Série B)

21/09/2015 – Paysandu 1×0 Criciúma (Série B)

02/08/2016 – Criciúma 0x3 Paysandu (Série B)

25/11/2016 – Paysandu 1×2 Criciúma (Série B)

11/07/2017 – Criciúma 1×1 Paysandu (Série B)

27/10/2017 – Paysandu 1×0 Criciúma (Série B)

05/06/2018 – Criciúma 4×1 Paysandu (Série B)

22/09/2018 – Paysandu 1×1 Criciúma (Série B)

03/10/2021 – Criciúma 0x0 Paysandu (Série C)

06/11/2021 – Criciúma 1×0 Paysandu (Série C)

Agora, o Paysandu tenta virar a página e reescrever a história diante do Criciúma, buscando somar pontos importantes na luta contra a parte de baixo da tabela da Série B. Com o apoio da torcida no Mangueirão, o Papão terá a chance de conquistar uma vitória simbólica e valiosa diante de um velho conhecido.

Informações por Roma news

Foto por Paysandu