Acidente entre moto e carreta deixa dois mortos

Dois homens morreram, após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na avenida Augusto Montenegro, no bairro do Tenoné, em Belém.

O acidente ocorreu no km 10 da avenida, no sentido Icoaraci-Entroncamento. De acordo com a PM, o piloto da moto perdeu o controle do veículo e bateu na carreta. Os dois ocupantes da motocicleta foram atropelados e morreram no local.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção dos corpos. As causas do acidente serão investigadas.